सूरत : राज्य स्वास्थ्य आयुक्त हर्षद पटेल ने लायंस कैंसर अस्पताल का दौरा किया

सूरत। राज्य स्वास्थ्य आयुक्त हर्षद पटेल ने शुक्रवार को लायंस कैंसर डिटेक्शन सेंटर ट्रस्ट द्वारा संचालित कैंसर अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं, विभागों, वार्डों और जल्द शुरू होने वाले ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण किया। वे अस्पताल की रोगी-केंद्रित सुविधाओं और सेवाओं से प्रभावित हुए और ट्रस्ट की टीम को निरंतर प्रगति के लिए शुभकामनाएँ दीं।

स्वास्थ्य आयुक्त ने आईसीयू, विशेष कक्ष सहित विभिन्न विभागों का दौरा किया और कीमो व रेडियोथेरेपी करवा रहे मरीजों से भी मुलाकात की। उन्होंने मरीजों का हालचाल पूछा और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही, उन्होंने निर्माणाधीन भवन का भी अवलोकन किया और कहा कि नवीनतम तकनीक व उपकरणों से सुसज्जित यह अस्पताल गुजरात का सर्वश्रेष्ठ कैंसर उपचार केंद्र बनेगा।

ट्रस्ट मंत्री अशोक मेहता ने बताया कि यह संस्था पिछले 50 वर्षों से दक्षिण गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों के गरीब और जरूरतमंद कैंसर मरीजों के लिए आशा की किरण बनी हुई है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत यहाँ कैंसर का पूरा उपचार निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यहाँ सर्जिकल कैंसर की सुविधाएँ भी उपलब्ध होंगी, जिससे मरीजों को मुंबई या अन्य शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

अस्पताल के अध्यक्ष अशोक कानूनगो ने कहा कि स्वास्थ्य आयुक्त का मार्गदर्शन कैंसर अस्पताल की सेवाओं के विस्तार में सहायक होगा। उन्होंने नए कैंसर अस्पताल प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त अनुदान, मेडिकल स्टाफ और सीएसआर फंडिंग की भी प्रतिबद्धता जताई।

इस अवसर पर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष व पूर्व आईएएस अधिकारी महेंद्र पटेल, ट्रस्ट मंत्री अशोक मेहता और श्रेयांश गोयल, न्यू सिविल अस्पताल की अधीक्षक डॉ. धारित्री परमार, सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. जयेश ब्रह्मभट्ट, डॉ. केतन नायक, डॉ. निमेश वर्मा, गुजरात नर्सिंग काउंसिल के उपाध्यक्ष इकबाल कड़ीवाला समेत कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।