सूरत

सूरत एयरपोर्ट पर 14 करोड़ की ड्रग तस्करी का पर्दाफाश

बैंकॉक से आया युवक 'हाइड्रोपोनिक ड्रग्स' के साथ पकड़ा गया, डीआरआई की कार्रवाई से हड़कंप

सूरत। सोना और हीरे की तस्करी के बाद अब सूरत एयरपोर्ट पर ड्रग तस्करी का नया ट्रेंड सामने आया है। राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने बैंकॉक से आई एक फ्लाइट में राजस्थान निवासी युवक को पकड़ा, जिसके पास से 14 किलोग्राम 'हाइड्रोपोनिक ड्रग्स' (मारिजुआना) बरामद हुए। इनकी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कीमत करीब 14 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक, आरोपी एजाज संदिग्ध बैग लेकर सूरत एयरपोर्ट से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तलाशी में बैग से नशीले पदार्थ मिलने पर उसकी तत्काल गिरफ्तारी हुई।

पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि उसे बाहर सड़क पर खड़ी एक काली कार में बैठने का निर्देश मिला था, लेकिन कार के मालिक और गंतव्य के बारे में उसे कुछ नहीं पता। इस खुलासे ने ड्रग माफिया की गोपनीय कार्यप्रणाली उजागर कर दी है, जहाँ 'डिलीवरी बॉय' को पूरी चेन की जानकारी नहीं दी जाती।

डीआरआई टीम अब 'काली कार' और इसके संचालकों की तलाश में जुटी है। माना जा रहा है कि यह रैकेट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है और मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर जैसे बड़े शहरों के नाइट क्लबों में इन नशीले पदार्थों की सप्लाई होती है।

इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने युवाओं की सुरक्षा और ड्रग्स की खपत को रोकने की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।

