सूरत : विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाई जाएगी महाराजा अग्रसेन जयंती

अग्रवाल समाज ट्रस्ट द्वारा इस वर्ष महाराजा अग्रसेन जयंति समारोह विविध कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। ट्रस्ट अध्यक्ष रामप्रसाद अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम 24 अगस्त से 22 सितम्बर तक चलेंगे।

मंत्री राजकुमार अग्रवाल (जय बाबा) ने जानकारी दी कि सभी निःशुल्क चिकित्सा शिविर अग्रवाल समाज हेल्थ सेंटर (घोड़ दौड़ रोड, सेंट जेवियर्स स्कूल के सामने की गली) पर सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होंगे। ये शिविर समाजसेवी एवं उद्योगपति प्रदीप गोयल, मनोज गोयल और सुनील गोयल द्वारा उनके पिताजी स्व. द्वारका प्रसाद जी गोयल की पुण्य स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं।

हेल्थ सेंटर के चेयरमेन श्रवण अग्रवाल (शीतल) ने बताया कि 24 अगस्त को त्वचा रोग जांच शिविर, 31 अगस्त को ईएनटी (कान-नाक-गला) जांच शिविर, 7 सितम्बर को हड्डी रोग शिविर, 13 सितम्बर को नेत्र जांच शिविर, 20 सितम्बर को हृदय रोग शिविर आयोजित किया जाएगा।

तत्कालीन चेयरमेन अरविंद गाड़िया ने कहा कि 24 व 31 अगस्त और 7 व 13 सितम्बर को सुबह 8 से 10 बजे तक स्मार्ट हेल्थ प्रो प्रीमियम चेकअप भी उपलब्ध रहेगा।

तत्कालीन अध्यक्ष सुशील बजाज ने बताया कि हेल्थ सेंटर द्वारा मातृशक्ति और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरोग्य रथ सेवा और घर पर काम आने वाले चिकित्सकीय संसाधनों की सेवा भी दी जाती है।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील गोयल, चेयरमेन श्याम खेतान, संजय जगनानी और कोषाध्यक्ष सी.ए. गोवर्धन मोदी ने कहा कि चिकित्सा शिविरों के संयोजक विमल झाझडिया, सुशिल मोदी, कैलाश कानोडिया, प्रदीप सुरेखा, पवन गुप्ता, सी.ए. नितेश अग्रवाल, गौरीशंकर अग्रवाल, प्रकाश बेरीवाला और सुभाष गोयल होंगे। सभी पदाधिकारी, संयोजक और प्रचार सहयोगी अग्रसेन जयंति एवं चिकित्सा शिविरों की तैयारियों में जुटे हुए हैं।