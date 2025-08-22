लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : न्यू सिविल अस्पताल में 76वाँ अंगदान, तीन मरीजों को मिलेगा नया जीवन

तापी ज़िले के 65 वर्षीय केशनजीभाई गामित की दो किडनी और लिवर दान

सूरत। सूरत के न्यू सिविल अस्पताल में एक और मिसाल कायम हुई है। तापी ज़िले के व्यारा तालुका के अलकमला गाँव निवासी 65 वर्षीय केशनजीभाई छगनभाई गामित का अंगदान तीन ज़रूरतमंद मरीज़ों को जीवनदान देगा। उनकी दो किडनी और लिवर अहमदाबाद के आईकेडीआरसी अस्पताल भेजे गए। इस प्रकार अस्पताल से 76वाँ सफल अंगदान संपन्न हुआ।

17 अगस्त को अचानक चक्कर आने से गिरने पर केशनजीभाई को सिर में गंभीर चोट लगी थी। व्यारा जनरल अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें 108 एम्बुलेंस से न्यू सिविल अस्पताल, सूरत लाया गया। गहन उपचार के बावजूद 21 अगस्त की रात 10 बजे डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया।

सोटो टीम और काउंसलरों ने परिवार को अंगदान का महत्व समझाया। केशनजीभाई की पत्नी और बच्चों ने सहमति देकर मानवता का फर्ज निभाया। इस आदिवासी परिवार ने विशेष संवेदनशीलता दिखाते हुए कहा – “हमारे परिवार ने डायलिसिस और किडनी का दर्द सहा है। अंगदान, कन्यादान से भी बड़ा दान है।”

अंगदान से पूर्व हुई प्रार्थना सभा में अंगदान चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रणेता दिलीपदादा देशमुख ने परिवार की सेवा भावना की सराहना की और कहा कि ब्रेन डेड मामलों में अधिक से अधिक अंगदान समाज की बड़ी जरूरत है।

न्यू सिविल की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. धारित्री परमार के मार्गदर्शन में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, सुरक्षा व सफाई कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों ने इस अंगदान की प्रक्रिया को सफल बनाया।

