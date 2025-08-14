सूरत में “हर घर तिरंगा” एवं “हर घर स्वच्छता” पदयात्रा का आयोजन

सूरत शहर होमगार्ड्स द्वारा “हर घर तिरंगा” और “हर घर स्वच्छता” पदयात्रा का आयोजन किया गया। सूरत जिला कमांडर डॉ. प्रफुलभाई शिरोया ने बताया कि यह यात्रा देश को आज़ादी दिलाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों और वर्तमान में सीमाओं पर तैनात वीर सैनिकों को समर्पित थी।

यात्रा की शुरुआत ब्रह्माकुमारीज़ वराछा केंद्र से हुई, जिसका शुभारंभ बीके तृप्तिदीदी ने किया। पदयात्रा के दौरान बंबई मार्केट क्षेत्र देशभक्ति के रंग में रंग उठा। “वंदे मातरम्”, “भारत माता की जय” और “शहीदों अमर रहो” जैसे नारों से माहौल गूंजता रहा।

इस अवसर पर सेकंड-इन-कमांड प्रणवभाई ठाकोर, स्टाफ ऑफिसर ट्रेनिंग मेहुलभाई मोदी, स्टाफ मेडिकल ऑफिसर डॉ. जिग्नेशभाई पटेल, स्टाफ ऑफिसर जनसंपर्क जिग्नेशसिंह ठाकुर, ऑफिसर कमांडिंग बी-ज़ोन विजयभाई राठौड़, कंपनी कमांडर जे.आर. राम, सीनियर प्लाटून कमांडर राजेश दूधात, एनसीओ और वराछा यूनिट के 163 होमगार्ड्स मित्र उपस्थित रहे।