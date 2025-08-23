सूरत : ब्रह्माकुमारीज़ का राष्ट्रीय रक्तदान महाअभियान : गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की तैयारी

ब्रह्माकुमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणिजी की 18वीं पुण्यतिथि पर विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्माकुमारीज़ तथा उसके समाजसेवा प्रभाग द्वारा 22 से 25 अगस्त तक राष्ट्रीय स्तर का महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत करीब एक लाख यूनिट रक्त एकत्रित कर गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का लक्ष्य रखा गया है।

संस्था की वराछा केंद्र की संचालिका राजयोगिनी बी.के. तृप्ति दीदी ने बताया कि इस महाअभियान में भारत स्तर पर लायन्स क्लब, रोटरी और इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी भी सहयोग कर रहे हैं। भारत और नेपाल के पाँच हज़ार से अधिक सेवा केंद्र इसमें सहभागी बने हैं, जबकि गुजरात के 500 से अधिक ब्रह्माकुमारी केंद्रों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने 17 अगस्त को नई दिल्ली में इस राष्ट्रीय रक्तदान अभियान का शुभारंभ किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी चिकित्सीय मानकों का पालन करते हुए इन शिविरों का संचालन किया जा रहा है।

इसी क्रम में शनिवार को ब्रह्माकुमारीज़ वराछा सेवा केंद्र पर इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी चोर्यासी शाखा संचालित रेडक्रॉस ब्लड सेंटर के सहयोग से सुबह 8 से 11 बजे तक महारक्तदान शिविर आयोजित हुआ।

शिविर का उद्घाटन डॉ. विनोदभाई, मणि एक्सपोर्ट के मालिक मयूरभाई, अनुला टेक्सटाइल्स के मालिक किशोरभाई, लोकदृष्टि नेत्र बैंक के अध्यक्ष एवं रेडक्रॉस ब्लड सेंटर के चेयरमैन डॉ. प्रफुलभाई शिरोया, लायन्स क्लब ज़ोन चेयरमैन लायन जगदीश बोडरा, रेडक्रॉस ब्लड सेंटर उपाध्यक्ष दिनेशभाई पटेल तथा बी.के. तृप्तिबेन ने ईश्वरीय स्मृति के साथ किया। इस अवसर पर रेडक्रॉस ब्लड सेंटर के चेयरमैन कमान्डेन्ट डॉ. प्रफुलभाई शिरोया ने रक्तदान के महत्व और प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी।