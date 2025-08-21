लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

जन्माष्टमी के अवसर पर सूरत के नेहल और तुषार देसाई परिवार ने भगवान द्वारकाधीश को वाघा और श्रृंगार अर्पित किया

सूरत (गुजरात) [भारत], 20 अगस्त:  श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक महत्व का पर्व है। सामान्य दिनों में भी भगवान द्वारकाधीश को वाघा अर्पित करना अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है, लेकिन जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान कृष्ण को वाघा अर्पित करना जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षण माना जा सकता है। सूरत के नेहल देसाई और तुषार देसाई परिवार को इस सर्वश्रेष्ठ क्षण को जीने का अवसर प्राप्त हुआ। फरवरी में जब नेहल देसाई अपने परिवार के साथ द्वारकाधीश के दर्शन करने गए, तो मानो भगवान ने स्वयं भगवान के लिए वाघा बनाने का आदेश दिया हो। भगवान द्वारकाधीश के लिए वाघा तैयार करने की तैयारियाँ पिछले चार महीनों से चल रही थीं। इस दौरान परिवार को इस कार्य की तैयारी के लिए 3 महीने में तीन बार द्वारकाधीश जाने का अवसर भी मिला। इस वाघा को तैयार करने की तैयारी के दौरान परिवार और मित्रों को दर्शन, पादुका पूजन और सत्संग के साथ-साथ प्रभु का असीम प्रेम भी प्राप्त हुआ। 

- दो महीने के भीतर लगभग 28 लोगों ने वाघाओं और सजावट में योगदान दिया

चार महीने के अथक परिश्रम के बाद जब वाघा भगवान को अर्पित किया गया तो वह क्षण भावुक कर देने वाला था। मंदिर में उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू थे और सभी उसी अश्रुपूर्ण दृष्टि से भगवान द्वारकाधीश को देख रहे थे। देसाई परिवार द्वारा न केवल द्वारकाधीश बल्कि 24 मंदिरों की वाघाएं तैयार की गईं, जिन्हें जन्माष्टमी के दिन सभी मंदिरों में अर्पित किया गया। इस वाघा को बनाने में असली ज़री और चांदी का प्रयोग किया गया। दो महीने के भीतर लगभग 28 लोगों ने दिन-रात एक करके इन सभी वाघाओं और सजावट में अपना योगदान दिया। ये सभी वाघाएं और सजावट हंस पद्मलीला, जिसका अर्थ है राजसी सजावट से गढ़ी गई रचना, की थीम पर तैयार की गईं। गर्भगृह की सजावट में दशावतार और स्वर्ण द्वार बनाए गए थे। सभी वाघा और सजावट सूरत में तैयार की गई और बायरोड द्वारका ले जाई गई। इस दिव्य सजावट में चांदी और मोतियों का प्रयोग किया गया। यह पहली बार था कि एक ही परिवार द्वारा एक ही समय में 24 मंदिरों की वाघाएँ अर्पित की गईं।

इस भगीरथ कार्य के बारे में नेहल देसाई ने कहा, "मैं स्वयं द्वारकाधीश के साथ-साथ  चैतन्यभाई,  दीपकभाई,  विजयभाई और  जितेंद्रभाई (जो पुजारी हैं) को इस अवसर को उत्सव बनाने के लिए नमन करता हूँ। मैं अपने पूरे परिवार के सदस्यों वैशाली, ध्वनि, तुषार, शिवानी और विशांत को धन्यवाद देता हूँ।" इस ऋण को स्वीकार करने के साथ-साथ, मैं हार्दिक सोरठिया, निमिषा पारेख, जिग्नेश दुधाने, गौतमभाई कापड़िया, शिवम मावावाला, नकुल पंडित, जेनिल मिठाईवाला, कुशल चंदाराणा, मोनिक गणात्रा, बाबूभाई के और उन सभी लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इन दिनों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस नेक काम में हमारी मदद की और हमें आशीर्वाद दिया। मेरे पूरे परिवार का तहे दिल से आभार जिन्होंने मुझे दिन-रात सहयोग और प्रोत्साहन दिया।

