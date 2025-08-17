सूरत :  बालाश्रम, वेसू में धूमधाम से मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस

वेसू स्थित बालाश्रम में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ लोक विख्यात संत सुधांशुजी महाराज के प्रिय शिष्य एवं बालाश्रम सूरत मंडल के पर्यवेक्षक आचार्य रामकुमार पाठक द्वारा संस्था के पदाधिकारियों के साथ राष्ट्रध्वज फहराने और दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर संस्था के संरक्षक सुरेश मालानी, अश्विनी अग्रवाल, डॉ. रजनीकांत दवे, रामकेवल तिवारी, किशोर पाटिल, बंशी जोशी, राजेश ठाकर सहित अन्य महानुभाव मौजूद रहे।

संस्था के प्रमुख गोविन्द डांगरा ने बताया कि ईश प्रार्थना के साथ आरंभ हुए इस आयोजन में स्वागत-सम्मान, प्रासंगिक प्रवचन तथा बच्चों द्वारा देशभक्ति गीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां हुईं। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारी, दीक्षित भाई-बहन और अग्र मिलन युवा इकाई के सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और स्वतंत्रता पर्व की महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का समापन अल्पाहार के साथ हुआ। इसके बाद बच्चे लक्ज़री बस से मूवी और लंच पार्टी के लिए ले जाया गया।