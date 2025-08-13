सूरत : आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस 'एक्शन मोड' में, 110 अपराधियों को तलब कर दी कड़ी चेतावनी

सूरत । आगामी त्योहारों के मद्देनजर सूरत पुलिस ने अपराध पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जोन-1 पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र के छह थानों—वराछा, कापोद्रा, सरथाणा, सारोली, पुणे और लसकाणा—के 110 अपराधियों को पुणे थाने में तलब कर कड़ी चेतावनी दी है।

डीसीपी आलोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने इन सभी 110 आरोपियों को इकट्ठा किया। ये अपराधी देह व्यापार, चोरी और संपत्ति से जुड़े विभिन्न अपराधों में शामिल रहे हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। पुलिस ने उन्हें सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा, "कानून का पालन करोगे तो फायदा होगा।"

पुलिस ने सभी आरोपियों को साफ-साफ समझा दिया है कि अगर वे अब किसी भी तरह के अपराध में शामिल होते हैं, तो उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। उन्हें कानून के दायरे में रहकर जीवन जीने की सख्त हिदायत दी गई है।

पुलिस ने बताया कि इन सभी 110 लोगों पर लगातार नज़र रखी जा रही है। उन्हें त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में वे किसी भी अपराध में पकड़े जाते हैं, तो उनके खिलाफ तड़ीपार (शहर से बाहर निकालना) या पासा (PASA) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सूरत पुलिस इससे पहले भी असामाजिक तत्वों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर चुकी है और कहा है कि भविष्य में भी ऐसे कदम लगातार उठाए जाते रहेंगे।