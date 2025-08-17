सूरत : कैट गुजरात ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का किया स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की, जिसे कैट (कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स) गुजरात ने ऐतिहासिक दिवाली उपहार बताया है।

कैट गुजरात के प्रमुख प्रमोद भगत ने कहा कि लंबे समय से व्यापारी वर्ग जीएसटी प्रणाली की समीक्षा की मांग कर रहा था और अब प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि इसकी समीक्षा एक विशेष टास्क फोर्स द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि गुजरात के सभी व्यापारी इस निर्णय का हार्दिक स्वागत करते हैं।

प्रमोद भगत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार व्यापार सुगमता को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये सुधार न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देंगे, बल्कि व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को प्रत्यक्ष लाभ भी प्रदान करेंगे। उन्होंने गुजरात के व्यापारियों की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।