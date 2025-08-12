सूरत : राणीसती दादी भादी अमावस्या महामहोत्सव 20 अगस्त से, महाशक्तियों संग सतियों का होगा भव्य मिलन

श्री शक्ति धाम सेवा समिति की ओर से भादी अमावस्या महामहोत्सव के अवसर पर 20 अगस्त से 23 अगस्त तक चार दिवसीय भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आयोजन की शुरुआत 20 अगस्त को दोपहर 12:15 बजे डुमस रोड स्थित सूरत एयरपोर्ट के निकट वाईपीडी वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर पर होगी। इस अवसर पर कोलकाता के सुप्रसिद्ध पाठ वाचक सौरभ मधुकर एवं केशव मधुकर राणीसती दादी के जीवन चरित्र पर आधारित मंगल पाठ का वाचन करेंगे।

इस बार का मुख्य आकर्षण, संभवतः पहली बार, "महाशक्तियों के साथ सतियों का मिलन" होगा। इसमें राणीसती दादी, शिव-पार्वती, राधा-कृष्ण, श्याम बाबा, देवसर माता, जीणमाता, शाकम्भरी माता, मनसा माता, धोली सती, केड सती, खेमी सती और चावो विरो सती समेत विभिन्न सतियों के श्रृंगारित दरबार सजाए जाएंगे। इन दरबारों के समक्ष 21 पंडित अलग-अलग सतियों का मंगल पाठ करेंगे, जिसके बाद भव्य नृत्य नाटिका का मंचन होगा।

आगे के कार्यक्रम 21 से 23 अगस्त तक सिटी लाइट स्थित राणीसती मंदिर परिसर में होंगे। 21 अगस्त को रात 7:30 बजे श्रीराम भक्त मंडल द्वारा सुंदरकांड का आयोजन होगा, जबकि 22 अगस्त को शाम 5:00 बजे से भजन गायिका मनीषा अग्रवाल और अमित शेरेवाला की भजन-कीर्तन प्रस्तुति देंगे। 23 अगस्त को सुबह 5:00 बजे से धोक जात, दोपहर 2:00 बजे कुसुमलता झुनझुनवाला एवं बबीता अग्रवाल द्वारा मंगल पाठ, और रात 8:00 बजे राकेश अग्रवाल के भजनों की संगीतमय संध्या का आयोजन होगा।

समिति के पदाधिकारी, ट्रस्टी, सदस्य और दादी भक्तों ने बताया कि भव्य महामहोत्सव की तैयारियां पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ चल रही हैं, ताकि सभी श्रद्धालु इस धार्मिक आयोजन का भरपूर आनंद ले सकें।