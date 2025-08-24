सूरत : एसएमए की 206वीं साप्ताहिक मीटिंग में व्यापारी भाईयों को दी व्यापार में सतर्कता बरतने की सलाह  

सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन (SMA) की 206वीं समाधान साप्ताहिक मीटिंग हाल ही में संपन्न हुई। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की छुट्टियों के बाद करीब 20 दिन के अंतराल में हुई इस बैठक में 140 व्यापारी भाई शामिल हुए। मीटिंग में आए 105 आवेदन पत्रों से यह खुलासा हुआ कि पिछले दो महीनों से मार्केट में कुछ नए व्यापारी और एजेंट झूठे रेफरेंस बनाकर व्यापार कर रहे हैं। इस कारण 6 करोड़ 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतें सामने आईं, जिसे संगठन ने गंभीर और चिंताजनक बताया।

एसोसिएशन ने सभी व्यापारियों को आगाह किया कि दीपावली और ग्राहकी के समय विशेष सावधानी बरतें। व्यापार पुराने और भरोसेमंद एजेंटों से ही करें, नए एजेंटों और व्यापारियों से बहुत सोच-समझकर लेनदेन करें तथा यथासंभव नकद व्यापार को प्राथमिकता दें।

मीटिंग में शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों का भी उल्लेख हुआ। हाल ही में घोषित कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स (CMA) परीक्षा में सूरत के विद्यार्थियों ने शानदार सफलता अर्जित की। देशभर के टॉप 50 विद्यार्थियों में से 11 विद्यार्थी सूरत से रहे।

फाइनल परीक्षा में हंस जैन ने ऑल इंडिया प्रथम स्थान प्राप्त किया। इंटरमीडिएट परीक्षा में सुजल सराफ ने ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल की। फाइनल में टॉप-5 में आए विद्यार्थी सारथी चावला, हर्षित भगोरिया, हर्ष मेहता, विकल्प नथनी। इंटरमीडिएट टॉप-5 में शामिल विद्यार्थी: सचिन चौधरी, मुकुंद साबू, पुष्प डागा, स्मृति अग्रवाल सहित सभी सफल विद्यार्थियों का मंच पर सम्मान और स्वागत किया गया।

बैठक में अशोक गोयल, राजीव उमर, मनोज अग्रवाल, संजय अग्रवाल, रामकिशोर बजाज, वसंत माहेश्वरी, घनश्याम महेश्वरी, संदीप अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, दुर्गेश टिबरेवाल, अविनाश कदम वाला, हरिशंकर तोषनीवाल, सुरेश तोदी, गोपी किशन मूंदड़ा, रामावतार साबू सहित कई वरिष्ठ व्यापारी मौजूद रहे।

एसएमए अध्यक्ष नरेंद्र साबू ने विद्यार्थियों को दिए सफलता के पांच सूत्र

एसएमए की बैठक में अध्यक्ष नरेंद्र साबू ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है और सफलता पाना है, तो पांच बातों को हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कमिटमेंट के पक्के रहना चाहिए, क्योंकि दृढ़ संकल्प के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। दूसरा, लो प्रोफाइल जीवन जीना चाहिए, जिससे व्यक्ति जमीन से जुड़ा रहता है। तीसरा, जीवन को व्यसन और कर्ज से मुक्त रखना चाहिए, तभी सच्चा सुख संभव है। चौथा, हमेशा माता-पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि वही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और पांचवां, खुद को ब्रांड बनाना चाहिए, न कि किसी और ब्रांड के पीछे भागना चाहिए। साबू ने कहा कि यदि विद्यार्थी इन पांच सूत्रों को जीवन में उतार लें तो उन्हें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता।