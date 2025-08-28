लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : फोस्टा और सीजीएसटी विभाग की संयुक्त बैठक शुक्रवार को

व्यापारियों की जीएसटी समस्याओं पर होगी विस्तृत चर्चा

सूरत। फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन (फोस्टा) द्वारा शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे फोस्टा कार्यालय में सीजीएसटी विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है।

इस बैठक में माननीय कमिश्नर डॉ. मनप्रीत अरोड़ा सहित सीजीएसटी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य सूरत के कपड़ा व्यापारियों की जीएसटी से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा करना है।

फोस्टा अध्यक्ष कैलाश हाकिम ने कहा कि इस संवाद से व्यापारियों को जीएसटी से संबंधित अहम जानकारी मिलेगी और उनके सुझावों एवं समस्याओं को विभाग के माध्यम से सरकार तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों से समय पर उपस्थिति दर्ज कराने की अपील की है ताकि बैठक और अधिक सार्थक बन सके।

