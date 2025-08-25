सूरत के वीआर मॉल में Honda CB 125 Hornet और Shine 100 DX का भव्य शुभारंभ

सूरत – होंडा मोटरसाइकल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने सूरत के प्रसिद्ध वीआर मॉल में अपने दो नए मॉडल Honda CB 125 Hornet और Honda Shine 100 DX का भव्य शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में HMSI के जोनल मैनेजर नवनीत कौशल, सेल्स एरिया इंचार्ज धनंजय द्विवेदी और रजत तिवारी, तथा सर्विस एरिया इंचार्ज शाहिद कशली उपस्थित रहे। सूरत के प्रमुख होंडा डीलर्स, बाइक प्रेमियों और ग्राहकों की बड़ी संख्या ने कार्यक्रम में भाग लिया।

नवनीत कौशल ने बताया कि सूरत वर्तमान में होंडा का सबसे मजबूत बाजार है, जहां कंपनी का लगभग 50% मार्केट शेयर है। उन्होंने यह भी कहा कि होंडा सूरत के ग्राहकों को नवाचार, गुणवत्ता और भरोसेमंद सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।

नई CB 125 Hornet एक प्रीमियम 125cc स्ट्रीट फाइटर है जिसे खास तौर पर युवाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे स्टाइल और प्रदर्शन दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसके प्रमुख फीचर्स में शामिल हैं – गोल्डन यूएसडी फोर्क्स (जो इस सेगमेंट में पहली बार दिए गए हैं), टैंक पर की-इग्निशन सिस्टम, आधुनिक TFT डिजिटल मीटर जो सम्पूर्ण जानकारी देता है, और आराम और सुरक्षा के लिए मोनोशॉक रियर सस्पेंशन के साथ सिंगल चैनल ABS।

Honda Shine 100 DX एक भरोसेमंद कम्यूटर बाइक है जो रोजाना के उपयोग के लिए बेहतर प्रदर्शन, माइलेज और स्टाइल के साथ अब और भी आकर्षक बन गई है। इसके फीचर्स में डिजिटल मीटर, 5-स्टेप एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन, 70 किमी/लीटर का माइलेज, और स्टाइलिश क्रोम प्लेटिंग शामिल है।

कार्यक्रम में सूरत के ग्राहक आकाश कंडोरिया ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि वह Honda CB 125 Hornet से बेहद संतुष्ट हैं। उन्होंने बताया कि बाइक का लुक, आराम और करीब 65 किमी/लीटर का टेस्टेड माइलेज बहुत सराहनीय है, खासकर एक 125cc बाइक के लिए।

यह कार्यक्रम होंडा की नवाचार और ग्राहक प्रतिबद्धता का एक प्रमाण बना, जिससे सूरत के बाजार में उसकी पकड़ और मजबूत हुई है। कंपनी ने घोषणा की कि वह सूरत और सम्पूर्ण दक्षिण गुजरात में तकनीक, सेवा और भरोसे के आधार पर विस्तार जारी रखेगी।