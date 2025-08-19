सांसद मुकेश दलाल ने जे. पी. नड्डा से की मुलाकात, सूरत व ओलपाड के मुद्दे रखे

सूरत लोकसभा क्षेत्र के सांसद मुकेश दलाल ने स्वास्थ्य, रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे. पी. नड्डा से दिल्ली में मुलाकात कर अपने संसदीय क्षेत्र के किसानों और नागरिकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे प्रस्तुत किए।

सांसद दलाल ने बताया कि ओलपाड के ग्रामीण किसान धान, गन्ना, सब्ज़ियाँ सहित विभिन्न फसलों की खेती करते हैं। बुवाई के मौसम में उन्हें यूरिया की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने तुरंत 7,000 बैग यूरिया उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इस पर मंत्री जी ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

सांसद ने कहा कि सूरत में लगभग 7,300 CGHS कार्डधारक (28,000 सदस्य) हैं, जबकि भरूच से उमरगाम तक लगभग 10,000 कार्डधारक (40,000 सदस्य) हैं। इसके बावजूद सूरत में एक भी CGHS केंद्र नहीं है और लाभार्थियों को वडोदरा तक जाना पड़ता है। उन्होंने सूरत में तुरंत CGHS सुविधा शुरू करने की मांग की। इस पर मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया।

सांसद दलाल ने फेलोशिप प्राप्त कैंसर सर्जनों के PMJAY योजना में पंजीकरण न मिलने की समस्या उठाई। उन्होंने कहा कि योग्य डॉक्टरों को मान्यता न मिलने से कैंसर रोगियों को इलाज में कठिनाई हो रही है। मंत्री जी ने इस मुद्दे पर भी सकारात्मक रुख दिखाते हुए समाधान का आश्वासन दिया।

इस मुलाकात में सांसद दलाल ने स्पष्ट किया कि उनका प्रयास सूरत और दक्षिण गुजरात के किसानों, मरीजों और आम नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान कराना है।