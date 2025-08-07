सूरत : रोटरी क्लब द्वारा मूकबधिर बालिकाओं के लिए निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण शिविर आयोजित

सूरत। गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर को खत्म करने के उद्देश्य से, रोटरी क्लब ऑफ उधना और रोटरी क्लब ऑफ सूरत रिवरसाइड ने एक संयुक्त पहल की है। उन्होंने सूरत के एक मूक-बधिर विद्यालय में 9 से 14 वर्ष की आयु की 70 विशेष आवश्यकता वाली बच्चियों के लिए निःशुल्क एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण शिविर का आयोजन किया।

रोटरी क्लब ऑफ उधना की अध्यक्ष सुमिता शाह ने बताया कि यह कार्यक्रम पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रफुल भट्ट की स्मृति में उनकी पत्नी श्रीमती हर्षिदा प्रफुल भट्ट द्वारा प्रायोजित किया गया था।

रोटरी सूरत रिवरसाइड के अध्यक्ष गौतम रावल ने भी इस नेक कार्य में सहभागी होने पर गर्व व्यक्त किया। उनके क्लब के 15 सदस्यों ने इन बालिकाओं के टीकाकरण को प्रायोजित किया।

डॉ. प्रशांत कारिया और डॉ. किंजल विराडिया की देखरेख में टीकाकरण का कार्य किया गया। डॉ. कारिया ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, अगर 90% लड़कियों को 9 से 14 वर्ष की आयु में टीका लगा दिया जाए, तो सर्वाइकल कैंसर को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि भारत में हर घंटे एक महिला इस बीमारी से जान गंवाती है, जबकि यह एक रोकी जा सकने वाली बीमारी है। डॉ. कारिया ने लड़कों के लिए भी एचपीवी टीके के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि यह कई अन्य तरह के कैंसर को भी रोक सकता है।

इस शिविर के माध्यम से रोटरी ने न केवल स्वास्थ्य सेवा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग के प्रति अपनी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का भी परिचय दिया।