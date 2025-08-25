लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत सिटी पुलिस के सहयोग से कृभको द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन

सूरत। कृषक कृभको और सूरत सिटी पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से थैलेसीमिया रोगियों के लिए रक्तदान अभियान के अवसर पर, 23.08.2025 को कृभको नगर, सूरत में समाज सदन हॉल में एक रक्त शिविर का आयोजन किया गया।

कृभको कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, इच्छापुर पुलिस कर्मचारी,कृभको गणेश मंडल के युवा और सूरत हवाई अड्डे के सीआईएसएफ कर्मियों सहित सैकड़ों प्रतिभागियों ने इस नेक काम में योगदान दिया। इस अभियान के दौरान 160 से अधिक यूनिट रक्तदान किया गया।

किरण अस्पताल, सूरत ने इस आयोजन के लिए सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कीं। आभार व्यक्त करने और रक्तदाताओं को ऐसी पहल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, कृभको द्वारा रक्तदान प्रमाण पत्र के साथ पौष्टिक खाद्य पदार्थ वितरित किए गए।

इस कार्यक्रम में प्लांट हेड श्री पी. चंद्र मोहन, संयुक्त महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्री सुनील गौड़, इच्छापुर पुलिस निरीक्षक, उनके स्टाफ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

