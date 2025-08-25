लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : स्वामी विवेकानंद ब्रिज पर लगा रविवारी बाजार, नगर निगम और पुलिस की लापरवाही से ट्रैफिक जाम

सूरत। सूरत में तापी नदी पर बने स्वामी विवेकानंद ब्रिज पर रविवार को खुलेआम रविवारी बाजार लगा, जिससे भारी ट्रैफिक जाम और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नगर निगम और पुलिस ने इस अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि पुल के दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं।

इस घटना ने सूरत के प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर में 3200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन उनका उपयोग केवल सीट बेल्ट या हेलमेट नहीं पहनने वालों और कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने तक सीमित है।

पुल पर बाजार लगाने वाले दबंग तत्वों को न तो नगर निगम का डर है और न ही पुलिस का। ये लोग कैमरों के ठीक नीचे खुलेआम अतिक्रमण कर रहे थे, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

पुल के दोनों ओर फुटपाथों पर ठेले-खोमचे लगे हुए थे और वाहनों की भी भीड़ थी। सड़क पर ही ट्रक और टेम्पो खड़े थे, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। खरीदारी करने आए लोग अपने वाहन बेतरतीब ढंग से खड़े कर रहे थे, और कुछ लोग तो गलत दिशा में गाड़ी चला रहे थे, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया था।

नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों में इस लापरवाही को लेकर भारी रोष है। उनका कहना है कि पुलिस और नगर निगम की लचर कार्यप्रणाली के कारण सार्वजनिक संपत्तियों पर ऐसे तत्वों का कब्जा बढ़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने और पुल पर लगे कैमरों की निगरानी को प्रभावी बनाने की मांग की है।

