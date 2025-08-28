सूरत : सचिन इंडस्ट्रियल सोसायटी के रक्तदान शिविर में 1157 यूनिट रक्त संग्रहित

सूरत। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की मदद के लिए सचिन इंडस्ट्रियल सोसायटी और सूरत पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार, 28 अगस्त 2025 को सचिन जीआईडीसी में एक विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। रोड नंबर-3 स्थित डीजीवीसीएल उप-विभाग कार्यालय के पास आयोजित इस शिविर का उद्घाटन चोर्यासी विधानसभा के विधायक संदीप देसाई ने किया। इस अवसर पर सूरत शहर के पुलिस आयुक्त अनुपमसिंह गहलोत विशेष रूप से उपस्थित रहे।

सचिन इंडस्ट्रियल सोसायटी के पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत-सम्मान किया। इस रक्तदान शिविर में सोसायटी के उद्योगपति, प्लॉटधारक, श्रमिक और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल हुए। आयोजन का मुख्य उद्देश्य थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए जीवन रक्षक रक्त उपलब्ध कराना था, जिन्हें हर 15 दिन पर रक्त की आवश्यकता होती है।

सोसायटी सचिव मयूर गोलवाला ने बताया कि पुलिस की पहल से हमें समाज सेवा का अवसर मिला। उद्योगपतियों और युवाओं की भागीदारी से कुल 1157 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया।

शिविर में संयुक्त पुलिस आयुक्त के.एन. डामोर, पुलिस उपायुक्त राजेश परमार, एसीपी नीरवसिंह गोहिल, सचिन पीआई प्रद्युम्नसिंह वाघेला, कुलदीपसिंह गोहिल और भाविशा परमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। साथ ही उद्योगजगत से मिल एसोसिएशन अध्यक्ष विनोद अग्रवाल और न्यासा इंडस्ट्री के मालिक नरेशभाई शाह भी शामिल हुए।

उद्योगपतियों ने अपने श्रमिकों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया, जबकि पांडेसरा जीआईडीसी के कमलविजय तुलश्यान और जीतूभाई वखारिया जैसे प्रमुख उद्योगपतियों ने स्वयं भी शिविर में भाग लिया।

शिविर की सफलता के लिए नीलेश गामी, मितुल मेहता, किशोरभाई पटेल, नीलेशभाई लिंबासिया सहित कई पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों ने सक्रिय योगदान दिया।

जबकि बावचंद अंताला, मनसुखभाई लखानी, अतुलभाई बाबरिया, अमित लखानी, गौरांग चपतवाला, प्रवीणभाई रमानी, अश्विन ट्रैपसिया, मिकी गणेशवाला, जेंतीभाई सुदानी, केतन देसाई लगातार रक्तदाताओं के संपर्क में थे।

इस अवसर पर पुलिस आयुक्त अनुपमसिंह गहलोत ने कहा कि “सचिन पुलिस और औद्योगिक समाज के सहयोग से थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर आयोजित करना एक सराहनीय पहल है। रक्तदाताओं का यह योगदान बच्चों को नया जीवन प्रदान करेगा।” उन्होंने यह भी जानकारी दी कि विधायक संदीप देसाई के प्रयासों से सचिन जीआईडीसी में एक नया पुलिस स्टेशन बनने जा रहा है।

शिविर में रक्तदाताओं और चिकित्सा स्टाफ की सेवा को देखते हुए औद्योगिक इकाइयों जैसे एक्यूटास केमिकल, ग्लोब एनवायरो, अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड, लक्ष्मीपति ग्रुप, कलरटेक्स इंडस्ट्री और अन्य संस्थाओं ने भी विशेष सहयोग दिया।