सूरत

सूरत : अहमदाबाद की घटना पर सूरत में सिंधी समाज के संगठनों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

छात्र नयन संतानी की हत्या पर सख्त कार्रवाई और स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही की मांग

On
सूरत : अहमदाबाद की घटना पर सूरत में सिंधी समाज के संगठनों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

सूरत। अहमदाबाद के खोखरा स्थित सेवेंथ डे स्कूल में 19 अगस्त को दसवीं कक्षा के छात्र नयन संतानी की हत्या के बाद सूरत के सिंधी समाज में गहरा आक्रोश है। इस दर्दनाक घटना पर शोक व्यक्त करते हुए, सूरत सिंधी क्लॉथ एसोसिएशन और पूज सूरत सिंधी पंचायत सहित सिंधी समाज के कई अन्य संगठनों ने शुक्रवार को सूरत जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

एसोसिएशन के अध्यक्ष हरेश लालवाणी और सचिव महेश सारंग ने बताया कि इस घटना से पूरे विश्व का सिंधी समाज स्तब्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस हत्या में स्कूल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आई है। ज्ञापन में मांग की गई है कि सिर्फ आरोपी ही नहीं, बल्कि स्कूल के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए।

सिंधी समाज ने सरकार से यह भी अपील की है कि पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष समिति बनाकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों को कठोरतम सजा सुनिश्चित की जाए।

सूरत जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, मुख्य सचिव और गृह सचिव तक पहुँचाने की भी मांग की गई।

इस अवसर पर सिंधी समाज के अग्रणी हरेश लालवाणी, घनश्याम खट्टर, रेवाचंद मुलचंदाणी, राजकुमार मुलचंदाणी, महेश सारंग, विश्वुभाई सोनचा, नानकराम अटलाणी, गोरधन छतवाणी, वासुदेव साधवाणी, जवाहर भाई, रमेश क्रिप्लाणी, लीलाराम आहुजा, मुलचंद भागचंदाणी, सुंदरदास आहुजा और हरेश टेवाणी,  सिम्मी जगवाणी, शोभा कालाणी, बबली निहलाणी सहित बड़ी संख्या में समाज की महिला सदस्य भी उपस्थित रहे।

