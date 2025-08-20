सूरत : मेट्रो रेल परियोजना में बड़ी उपलब्धि

सूरत। शहर की बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेल परियोजना एक और अहम मुकाम पर पहुँची है। मंगलवार को चौक बाज़ार मेट्रो स्टेशन पर डाउन लाइन सुरंग का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया। नगर निगम और मेट्रो अधिकारियों की मौजूदगी में यह ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई।

मेट्रो अधिकारियों के अनुसार, सरथाणा से ड्रीम सिटी तक बन रहे कॉरिडोर-1 (डायमंड कॉरिडोर) के 9.47 किमी लंबे भूमिगत हिस्से में चौक बाज़ार से सूरत रेलवे स्टेशन तक टनल बोरिंग मशीन (TBM) ने कार्य पूरा किया। मंगलवार दोपहर 12:30 बजे TBM चौक बाज़ार पहुँची और डाउन लाइन का कार्य पूर्ण हो गया। अब यही मशीन मस्कटी अस्पताल स्टेशन की ओर बढ़ रही है, जहाँ शेष कार्य जल्द ही पूरा होने की योजना है।

इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 21.61 किमी है, जिसमें 20 स्टेशन होंगे। इनमें से 14 भूमिगत और 6 एलिवेटेड स्टेशन शामिल हैं। चौक बाज़ार, मस्कटी अस्पताल, सूरत रेलवे स्टेशन, सेंट्रल वेयरहाउस, लाभेश्वर चौक और कपोदरा जैसे प्रमुख भूमिगत स्टेशन यात्री सुविधाओं से लैस होंगे।

मेट्रो अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना ने कठिन इंजीनियरिंग चुनौतियों को पार कर शहर को तेज़, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन प्रणाली देने की दिशा में एक और ठोस कदम बढ़ाया है। मेट्रो पूरी होने पर यह डायमंड बर्स, कपोदरा और सरथाणा जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों को जोड़ते हुए हजारों यात्रियों को रोज़ाना राहत देगी।

सूरत मेट्रो परियोजना की झलक

कुल लंबाई: 40.35 किमी, दो कॉरिडोर:

कॉरिडोर-1 (ड्रीम सिटी–सरथाणा) – 21.61 किमी, 20 स्टेशन

कॉरिडोर-2 (भेंसन–सारोली) – 18.74 किमी, 18 स्टेशन

कुल स्टेशन: 38 (मजूरा गेट जंक्शन स्टेशन दोनों कॉरिडोर का संगम)

सूरत मेट्रो का यह चरण पूरा होना शहर के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो न केवल यात्रियों के लिए समय और सुविधा लाएगा बल्कि सूरत को विश्वस्तरीय परिवहन ढांचे से भी जोड़ेगा।