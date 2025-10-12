सूरत : दिवाली, छठ पूजा और बिहार चुनाव के चलते उधना स्टेशन पर यात्रियों का सैलाब,  एक किलोमीटर लंबी लाइन लगी

सूरत। दिवाली और छठ पूजा के साथ-साथ बिहार विधानसभा चुनाव के चलते सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की अभूतपूर्व भीड़ उमड़ पड़ी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा जाने वाली ट्रेनों में सीटें फुल होने के कारण यात्रियों की एक किलोमीटर लंबी लाइन स्टेशन के बाहर लग गई।

सूरत देश के हीरा और कपड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है, जहाँ लाखों प्रवासी मज़दूर कार्यरत हैं। त्योहारों और चुनाव के अवसर पर वे अपने परिवारों से मिलने के लिए घर लौट रहे हैं। रविवार सुबह से ही उधना स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई। केवल सुबह से दोपहर तक चलने वाली चार ट्रेनों के लिए 6 हज़ार से अधिक यात्री स्टेशन पहुँच गए।

स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और रेलवे पुलिस (GRP) के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं निगरानी में जुटे रहे। यात्रियों की आवाजाही पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से नज़र रखी जा रही थी। पुलिस ने भीड़ को होल्डिंग एरिया में रोके रखा और ट्रेन आने पर बैच के रूप में प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया।

रेलवे प्रशासन ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त और अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार भीड़ कई गुना अधिक है, इसलिए बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर विचार चल रहा है।

रेलवे और पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे शांति और अनुशासन बनाए रखें, स्टेशन पर भीड़ के दौरान किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। अधिकारियों का मानना है कि यह भीड़ आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगी, जब तक अधिकांश प्रवासी अपने गृह राज्य नहीं पहुँच जाते।