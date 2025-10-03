लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : टेक्सटाइल पैकेजिंग एसोसिएशन का दीवाली स्नेह मिलन 12 अक्टूबर को

प्रमुख उद्योग संगठनों के पदाधिकारी रहेंगे उपस्थित, ड्रॉ और सर्टिफिकेट वितरण होगा आकर्षण का केंद्र

सूरत। सूरत टेक्सटाइल पैकेजिंग एसोसिएशन (एसटीपीए) द्वारा दीवाली स्नेह मिलन और सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम 12 अक्टूबर को शाम 7 बजे वेसू स्थित पवेलियन रेस्टोरेंट में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसटीपीए अध्यक्ष विनोद छाजेड़ करेंगे।

एसोसिएशन के महामंत्री ओमप्रकाश गोयल ने बताया कि इस अवसर पर कई प्रमुख अतिथि मौजूद रहेंगे, जिनमें अशोक जीरावाला (वाइस प्रेसिडेंट, साउथ गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स), कैलाश हाकिम (चेयरमैन, फोस्टा), राजन अली ज़ैदी (अधीक्षक, केंद्रीय जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील, सूरत), विमल किशोर सोनी (अधीक्षक, केंद्रीय जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील, सूरत), अजय जी अजमेरा (अजमेरा फैशन), महेश भाई (महेश केमिकल), किशोर भाई वाघानी (प्रेसिडेंट, साउथ गुजरात प्लास्टिक एसोसिएशन), देवांग चायवाला (सेक्रेट्री, साउथ गुजरात प्लास्टिक एसोसिएशन) और नानालाल जी राठौड़ शामिल हैं।

कार्यक्रम में एसोसिएशन के सदस्यों के लिए ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसमें विजेताओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय इनाम राशि दी जाएगी। साथ ही, सदस्यों को सर्टिफिकेट वितरित किए जाएंगे और नए सदस्यों का पंजीकरण भी स्थल पर किया जाएगा।

सफल आयोजन के लिए एसटीपीए की पूरी टीम तैयारियों में जुटी हुई है।

