सूरत : एसओजी की बड़ी कार्रवाई — अमरोली में नकली घी की 3 फैक्ट्रियाँ पकड़ी गईं

सूरत। दिवाली से ठीक पहले सूरत पुलिस की एसओजी टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। अमरोली-कोसाड इलाके में नकली घी बनाने वाली तीन फैक्ट्रियाँ पकड़ी गईं, जहाँ ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर मिलावटी घी तैयार किया जा रहा था। इस कार्रवाई में पुलिस ने 1.20 करोड़ रुपये से अधिक का माल ज़ब्त किया और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

एसओजी को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर की गई छापेमारी में 9,919 किलो नकली घी बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत ₹67,00,550 बताई गई है।

इसके अलावा, फैक्ट्रियों से घी बनाने की मशीनरी और कच्चा माल भी ज़ब्त किया गया, जिनकी कीमत लगभग ₹53,55,950 रुपये है। इस प्रकार कुल मिलाकर ₹1,20,56,500 रुपये का माल पुलिस ने ज़ब्त किया है।

प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी आर्थिक लाभ के लिए इस मिलावटी घी को कच्ची बस्तियों और आसपास के जिलों में किराना दुकानों पर कम दामों में बेच रहे थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह कारोबार कब से चल रहा था, अब तक कितनी मात्रा में नकली घी बेचा गया और इसके खरीदार कौन थे।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा कारोबार अमरोली पुलिस थाने की सीमा में चल रहा था, फिर भी स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी।

अब यह सवाल उठ रहा है कि अगर एसओजी खुफिया जानकारी के आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकती है, तो स्थानीय पुलिस ने इतने लंबे समय तक चुप्पी क्यों साधी?

एसओजी की इस कार्रवाई से न केवल खाद्य सुरक्षा पर सवाल उठे हैं, बल्कि यह भी उजागर हुआ है कि त्योहारी सीज़न में मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध निगरानी बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है।