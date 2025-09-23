श्री सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में निःशुल्क नेत्र जांच एवं चश्मा वितरण शिविर

सूरत। जेजे टेक्सटाइल चैरिटेबल ट्रस्ट और स्वामी विवेकानंद नेत्र मंदिर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में सूरत के जे.जे.ए.सी. टेक्सटाइल मार्केट परिसर में बुधवार को निःशुल्क नेत्र जांच एवं चश्मा वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा।

यह शिविर पदर महीने के दूसरा और चौथा बुधवार को आयोजित किया जाता है। शिविर के दौरान मरीजों की नेत्र जांच की जाएगी तथा मोतियाबिंद के मरीजों का उपचार और ज़रूरतमंदों को निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे।

कार्यक्रम को सफल बनाने में स्वामी विवेकानंद नेत्र मंदिर सूरत की डॉक्टरों की टीम और सनसाइन ग्लोबल हॉस्पिटल की विशेषज्ञ टीम अपनी सेवाएँ प्रदान करेगी।