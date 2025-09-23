लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

श्री सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में निःशुल्क नेत्र जांच एवं चश्मा वितरण शिविर

निःशुल्क आंखों का निदान कैंप बिना टाके का दर्द रहित आधुनिक टेक्नोलॉजी द्वारा उपचार किया जाता है

On
श्री सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में निःशुल्क नेत्र जांच एवं चश्मा वितरण शिविर

सूरत। जेजे टेक्सटाइल चैरिटेबल ट्रस्ट और स्वामी विवेकानंद नेत्र मंदिर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में सूरत के जे.जे.ए.सी. टेक्सटाइल मार्केट परिसर में बुधवार को निःशुल्क नेत्र जांच एवं चश्मा वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा।

यह शिविर पदर महीने के दूसरा और चौथा बुधवार को आयोजित किया जाता है। शिविर के दौरान मरीजों की नेत्र जांच की जाएगी तथा मोतियाबिंद के मरीजों का उपचार और ज़रूरतमंदों को निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे। 

कार्यक्रम को सफल बनाने में स्वामी विवेकानंद नेत्र मंदिर सूरत की डॉक्टरों की टीम और सनसाइन ग्लोबल हॉस्पिटल की विशेषज्ञ टीम अपनी सेवाएँ प्रदान करेगी।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : उद्योग-शिक्षा साझेदारी को नई दिशा, चैंबर ऑफ कॉमर्स और सार्वजनिक यूनिवर्सिटी के बीच समझौता

सूरत : उद्योग-शिक्षा साझेदारी को नई दिशा, चैंबर ऑफ कॉमर्स और सार्वजनिक यूनिवर्सिटी के बीच समझौता

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आयोजित किया ‘हेल्थ कॉन्क्लेव 2025’

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आयोजित किया ‘हेल्थ कॉन्क्लेव 2025’

सूरत : सेवा सप्ताह में रक्तदान शिविर का आयोजन, 63 यूनिट रक्त एकत्रित

सूरत : सेवा सप्ताह में रक्तदान शिविर का आयोजन, 63 यूनिट रक्त एकत्रित

सूरत : आयातित नायलॉन धागे पर एमआईपी लगाने को लेकर स्पिनरों और बुनकरों के बीच बहस

सूरत : आयातित नायलॉन धागे पर एमआईपी लगाने को लेकर स्पिनरों और बुनकरों के बीच बहस