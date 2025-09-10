सूरत : ब्रेन डेड युवक के अंगदान से तीन लोगों को मिली नई ज़िंदगी

सूरत। अंगदान के क्षेत्र में सूरत शहर ने एक और मिसाल कायम की है। शहर में मज़दूरी करने वाले छत्तीसगढ़ के 30 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार निषाद के ब्रेन डेड होने के बाद उनके परिवार ने अंगदान का नेक फैसला लिया। उनके लीवर और दोनों किडनी दान किए गए, जिससे तीन जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिला। जीवनदीप ऑर्गन डोनेशन फाउंडेशन द्वारा यह 25वाँ अंगदान है।

धर्मेंद्र कुमार निषाद 3 सितंबर, 2025 को अपने घर की सीढ़ियों से गिर गए थे, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। उन्हें तुरंत वराछा रोड स्थित डायमंड अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें 8 सितंबर को ब्रेन डेड घोषित कर दिया।

इस दुखद घड़ी में, डायमंड अस्पताल के डॉ. हरेश पागड़ा ने जीवनदीप अंगदान फाउंडेशन से संपर्क किया। फाउंडेशन की टीम ने धर्मेंद्र के परिवार को अंगदान के महत्व के बारे में समझाया। उनकी पत्नी, बच्चे और माता-पिता ने हिम्मत दिखाते हुए अंगदान के लिए सहमति दी, और समाज को एक बड़ा संदेश दिया।

परिवार की सहमति मिलने के बाद, जीवनदीप फाउंडेशन ने गुजरात सरकार के SOTO और NOTTO संगठनों के सहयोग से प्रक्रिया पूरी की। दान किए गए लीवर और दोनों किडनी को अहमदाबाद के IKDRC अस्पताल ने स्वीकार किया।

अंगों को समय पर अहमदाबाद पहुँचाने के लिए सूरत और गुजरात पुलिस ने मिलकर डायमंड अस्पताल से IKDRC अस्पताल तक एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया। पुलिस ने यातायात को नियंत्रित कर यह सुनिश्चित किया कि एम्बुलेंस बिना किसी रुकावट के समय पर अस्पताल पहुँच सके।