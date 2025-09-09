लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2025' में तीसरे स्थान पर

देश के 300 शहरों में सूरत शीर्ष-3 में शामिल, पिछले साल पहले स्थान से खिसककर तीसरे पर पहुँचा

सूरत। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घोषित ‘स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2025’ में सूरत ने एक बार फिर अपनी पहचान कायम रखी है। देशभर के 300 शहरों में से सूरत को तीसरा स्थान मिला है।

इस उपलब्धि के लिए सूरत के महापौर दक्षेश मवाणी और आयुक्त शालिनी अग्रवाल ने दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन में आयोजित समारोह में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से पुरस्कार एवं ₹25 लाख का चेक स्वीकार किया।

इस श्रेणी में सूरत गुजरात का एकमात्र शहर है जो शीर्ष 10 में शामिल हुआ है। हालाँकि, पिछले वर्ष 2024 में 194 अंकों के साथ देश में प्रथम स्थान हासिल करने वाला सूरत इस बार 196 अंकों के बावजूद तीसरे स्थान पर खिसक गया। यह गिरावट प्रशासन के लिए चर्चा और चिंतन का विषय बनी हुई है।

शीर्ष-3 शहर और अंक इस प्रकार है। इंदौर – 200/200 (प्रथम स्थान), जबलपुर – 199 अंक (द्वितीय स्थान), आगरा और सूरत – 196 अंक (संयुक्त रूप से तृतीय स्थान)। 

सूरत की रैंकिंग यात्रा इस प्रकार रही है। 2023 में 170.5 अंकों के साथ 13वाँ स्थान, 2024 में 194 अंकों के साथ पहला स्थान , 2025  में 196 अंकों के साथ तीसरा स्थान ।

सर्वेक्षण में शहरों का मूल्यांकन इन प्रमुख कारकों पर किया गया। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क की धूल नियंत्रण, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन, जनजागरूकता कार्यक्रम। 

हालाँकि सूरत की रैंकिंग में गिरावट आई है, लेकिन देशभर के 300 शहरों में टॉप-3 में जगह बनाना अब भी एक बड़ी उपलब्धि है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नतीजा शहर प्रशासन को प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छता के प्रयासों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करेगा।

