सूरत : द सूरत सोशियल फॉर अग्रवाल्स द्वारा स्टैंड-अप कॉमेडी और सांस्कृतिक संध्या का भव्य आयोजन

अग्रवाल समाज ट्रस्ट की नव गठित इकाई द सूरत सोशियल फॉर अग्रवाल्स (18 से 30 वर्ष आयु वर्ग) द्वारा शनिवार रात होटल रामायणा में स्टैंड-अप कॉमेडी और सांस्कृतिक संध्या का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हास्य और संगीत का अद्भुत संगम देखने को मिला।

कार्यक्रम की शुरुआत स्टैंड-अप कॉमेडी से हुई, जहां कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को ठहाकों पर मजबूर कर दिया। पूरे हॉल में हंसी और उत्साह का माहौल छा गया। इसके बाद सुरमयी संध्या का आगाज़ हुआ, जिसमें मधुर गीतों और सुरीली धुनों ने उपस्थित श्रोताओं का मन मोह लिया।

इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में फोस्टा के अध्यक्ष कैलाश हाकिम उपस्थित रहे। संस्था के प्रेसिडेंट प्रिंस और सेक्रेटरी अजय ने बताया कि ऐसे आयोजन समाज में आपसी मेलजोल, भाईचारे और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। कार्यक्रम की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि द सूरत सोशियल फॉर अग्रवाल्स समाजहित और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सदैव सक्रिय और प्रतिबद्ध है।