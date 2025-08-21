लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : सीएमए फाउंडेशन सूरत चैप्टर ने 850 विद्यार्थियों को किया सम्मानित

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सीएमए नीरज जोशी रहे मुख्य अतिथि, छात्रों को दिए भविष्य निर्माण के सूत्र

सूरत दक्षिण गुजरात चैप्टर ऑफ़ सीएमए फाउंडेशन द्वारा 21 अगस्त 2025 को शहर के सरसाना प्लैटिनम हॉल में एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सीएमए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल की परीक्षा में उत्कृष्ट रैंक हासिल करने वाले कुल 850 छात्रों को सम्मानित किया गया। इनमें से कई छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त कर सूरत का गौरव बढ़ाया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएमएआई) दिल्ली मुख्यालय के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सीएमए नीरज जोशी उपस्थित रहे। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में सीएमए क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर पश्चिमी भारत क्षेत्रीय समिति के उपाध्यक्ष सीएमए नेन्टी शाह, सूरत चैप्टर के अध्यक्ष सीएमए किशोर वाघेला सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे।

