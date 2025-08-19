लोकतेज WhatsApp channel
सूरत : एनटीपीसी ने सतर्कता जागरूकता अभियान 2025 की शुरुआत की

“सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी” थीम के साथ तीन महीने चलेगा विशेष कार्यक्रम

एनटीपीसी लिमिटेड ने स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली से अपने तीन महीने लंबे सतर्कता जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 18 अगस्त से 17 नवंबर 2025 तक चलेगा। इस अभियान का उद्घाटन एनटीपीसी की मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) श्रीमती रश्मिता झा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न स्थलों के सतर्कता अधिकारियों की उपस्थिति में किया।

“सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी” विषय पर जोर देते हुए सीवीओ ने सभी अधिकारियों से केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। इनमें लंबित शिकायतों व मामलों का समय पर निपटान, iGOT कर्मयोगी जैसे प्लेटफार्मों से क्षमता निर्माण, प्रभावी परिसंपत्ति प्रबंधन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल पहल को मजबूती देना शामिल है।

उन्होंने व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों, विक्रेताओं और जनता को भी इस अभियान में शामिल करने पर बल दिया। साथ ही, नाटकों, क्विज़, वीडियो, जिंगल और विक्रेता बैठकों जैसे रचनात्मक माध्यमों से संदेश पहुंचाने पर विशेष ध्यान देने की बात कही। पिछले वर्ष के अभियान की सफलता का उल्लेख करते हुए श्रीमती झा ने विश्वास जताया कि इस वर्ष का प्रयास एनटीपीसी की ईमानदारी और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेगा।

