सूरत

सूरत : महिधरपुरा दालिया शेरी में विराजमान धनवान गणेश, विदेशी हीरों से सजी मूर्ति

25 किलो सोना-चांदी और 1.50 लाख अमेरिकी हीरों से सजी प्रतिमा, लाखों भक्त उमड़े

सूरत। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सूरत का सबसे प्राचीन और सबसे धनी गणपति महिधरपुरा की दालिया शेरी में भव्य शोभायात्रा के साथ विराजमान हुए। इस वर्ष गणेश प्रतिमा को 25 किलो सोना-चांदी के आभूषणों और 1.50 लाख अमेरिकी हीरों से विशेष रूप से सजाया गया है।

सूरत को हीरों का शहर कहा जाता है और महिधरपुरा इसका पारंपरिक हीरा व्यापार केंद्र है। यहीं दलिया शेरी में 1972 से विराजमान गणेश प्रतिमा को पूरे गुजरात में "सबसे धनी गणेश" के रूप में ख्याति प्राप्त है। इस बार श्रीजी के हाथ, पैर, कान और कमर पर हीरे-जड़े स्वर्ण आभूषणों की सजावट भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रही है।

हर साल यहाँ लगभग 5 लाख श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, जबकि इस बार अनुमान है कि यह संख्या 6 लाख से अधिक पहुँचेगी। गुजरात ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी भक्त गणेश जी के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं।

जब दालिया शेरी गणेश की शोभायात्रा सूरत की गलियों से गुज़री, तो भक्त उनकी झलक पाने को आतुर दिखे। झिलमिलाते हीरों और सोने-चांदी से सजी मूर्ति देखकर भक्त श्रद्धा और आस्था में सराबोर हो गए।

