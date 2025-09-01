लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : “इंस्पायर टीचर्स ट्रेनिंग” से शिक्षा में संवेदनशीलता और करुणा की नई लहर

रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3060 और हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट की ऐतिहासिक पहल

On
सूरत : “इंस्पायर टीचर्स ट्रेनिंग” से शिक्षा में संवेदनशीलता और करुणा की नई लहर

सूरत। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3060 और हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में पार्ले प्वाइंट स्थित मुक बधिर स्कूल में “इंस्पायर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम” का सफल आयोजन किया गया। यह अभिनव और प्रेरणादायी पहल शिक्षकों को मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और संवेदनशील शिक्षण की दिशा में मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से की गई।

दो दिवसीय इस कार्यशाला का मुख्य मकसद शिक्षकों को केवल अध्यापक नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के जीवन-निर्माता के रूप में सक्षम बनाना था। कार्यक्रम में शिक्षकों को ध्यान (Meditation) और हार्टफुलनेस प्रैक्टिस से परिचय,विद्यार्थियों से संवाद और संबंध की कला,तनावमुक्त रहकर सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाने के कौशल, और सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व की दिशा में प्रशिक्षित किया गया।

प्रशिक्षण का संचालन श्री विनय चावड़ा और श्रीमती नीति विनय चावड़ा ने किया। उन्होंने ध्यान की सरल तकनीकों, कक्षा प्रबंधन और विद्यार्थियों से सकारात्मक जुड़ाव की रणनीतियों पर व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया। इस यात्रा में 50 समर्पित शिक्षकों ने भाग लिया और नई ऊर्जा, शांति तथा विद्यार्थियों को प्रेरित करने के नए दृष्टिकोण के साथ लौटे।

इस आयोजन में रोटरी सूरत रिवरसाइड, रोटरी सूरत तापी, रोटरी सूरत सीफेस और रोटरी उधना ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। रोटरी का यह प्रयास इस तथ्य को रेखांकित करता है कि समाज का उज्ज्वल भविष्य तभी संभव है, जब शिक्षक सक्षम और प्रेरित हों।

कार्यक्रम में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि एक हृदयस्पर्शी शिक्षक केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं होता, बल्कि विद्यार्थियों के जीवन को आकार देता है। उसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं करुणा और सहानुभूति, धैर्य और संयम, भावनात्मक संतुलन, समावेशी सोच, आत्म-जागरूकता और आत्म-देखभाल, तथा मूल्य आधारित शिक्षण।

यह पहल शिक्षा क्षेत्र में संवेदनशीलता, मानवता और करुणा को बढ़ावा देने का ऐतिहासिक प्रयास है। जब शिक्षक स्वयं शांति और प्रेम का अनुभव करते हैं, तभी वे आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर इंसान बनाने की प्रेरणा दे पाते हैं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : अहमदाबाद की घटना पर सूरत में सिंधी समाज के संगठनों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

सूरत : अहमदाबाद की घटना पर सूरत में सिंधी समाज के संगठनों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

सूरत कपड़ा बाज़ार में अब तेजी का माहौल, धार्मिक वस्त्रों के साथ अन्य कपड़ों की बढ़ी मांग

सूरत कपड़ा बाज़ार में अब तेजी का माहौल, धार्मिक वस्त्रों के साथ अन्य कपड़ों की बढ़ी मांग

सूरत : फोस्टा कार्यालय पर ईएसआई जागरूकता सेमिनार आयोजित

सूरत : फोस्टा कार्यालय पर ईएसआई जागरूकता सेमिनार आयोजित

सूरत : 32 करोड़ की हीरा चोरी में नया मोड़, कंपनी मालिक ही निकला साजिशकर्ता

सूरत : 32 करोड़ की हीरा चोरी में नया मोड़, कंपनी मालिक ही निकला साजिशकर्ता