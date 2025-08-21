मिलिंद सोमन संग सेंटर फॉर साइट ने आंखों के स्वास्थ्य पर जोर दिया

नई दिल्ली, 21 अगस्त – वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के अवसर पर, भारत के अग्रणी सुपर-स्पेशियलिटी आई हॉस्पिटल नेटवर्क सेंटर फॉर साइट ने उम्र से संबंधित नेत्र रोगों में समय पर हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है।

देश में 60 वर्ष से अधिक आयु के 14 करोड़ से अधिक लोग हैं, जिनमें से लगभग हर तीन में से एक को दृष्टि हानि का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति बुजुर्गों की स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता दोनों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।

वैश्विक स्तर पर, अंधेपन के 80 प्रतिशत मामलों को टाला जा सकता है। फिर भी, मिथकों और देर से देखभाल के कारण बुजुर्ग अपनी दृष्टि खो देते हैं। भारत में अंधेपन का सबसे बड़ा कारण मोतियाबिंद है, जिसे अब उन्नत ब्लेडलेस, रोबोटिक लेज़र सर्जरी से उसी दिन ठीक किया जा सकता है।

वहीं, ग्लूकोमा जिसे "साइलेंट थीफ ऑफ साइट" कहा जाता है, शुरुआती लक्षणों के बिना ही बढ़ता रहता है। इसके अलावा डायबिटिक रेटिनोपैथी और अन्य रेटिना रोग भी तेजी से बढ़ रहे हैं।

जागरूकता बढ़ाने के लिए सेंटर फॉर साइट ने फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन के साथ साझेदारी की है, जो सक्रिय बुढ़ापे और समग्र स्वास्थ्य का प्रतीक हैं। यह अभियान परिवारों को याद दिलाता है कि नियमित आंखों की जांच के बिना स्वास्थ्य अधूरा है।

सेंटर फॉर साइट समूह के चेयरमैन और मेडिकल डायरेक्टर डॉ. महिपाल एस. सचदेव ने कहा: “आंखों का स्वास्थ्य बुढ़ापे में गरिमा, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को परिभाषित करता है। खराब दृष्टि को उम्र बढ़ने का अनिवार्य हिस्सा मानना गलत है, क्योंकि आज की तकनीक और विशेषज्ञता के साथ, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है।”

फेम्टो-सेकंड रोबोटिक लेज़र कैटरेक्ट सर्जरी अब मरीजों को अधिक सुरक्षा, गति और सटीकता प्रदान करती है। आधुनिक इंट्राऑक्युलर लेंस (IOLs) के साथ, कई वरिष्ठ नागरिक फिर से साफ दृष्टि पा सकते हैं और चश्मे पर निर्भरता कम कर सकते हैं, जिससे वे सक्रिय जीवन जीने में सक्षम होते हैं।

सेंटर फॉर साइट का मानना है कि बुजुर्गों की देखभाल केवल दवाइयों और पोषण तक सीमित नहीं है। नियमित आंखों की जांच अंधेपन को रोक सकती है और स्वतंत्रता बनाए रख सकती है।

धुंधला दिखना, रंगों का फीका लगना, रात में रोशनी के चारों ओर घेरे दिखना या पढ़ने में कठिनाई जैसे शुरुआती संकेतों को कभी भी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए।