ब्रह्मकुमारीज संस्था द्वारा कपड़ा व्यापारियों के लिए रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित

सूरत, रिंग रोड मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट स्थित फोस्टा मीटिंग हॉल में ब्रह्मकुमारीज संस्था द्वारा रक्षाबंधन के पावन अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मकुमारीज की बहनों ने कपड़ा व्यापारियों को रक्षा सूत्र बांधकर भाई-बहन के पवित्र रिश्ते की याद दिलाई और इस अटूट संबंध के महत्व को उजागर किया।

कार्यक्रम में बीके फाल्गुनी ने उपस्थित व्यापारियों को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से व्यापार में सकारात्मक सोच और धैर्य का महत्व बताया। उन्होंने कहा, “जो कुछ होता है, वह अच्छे के लिए ही होता है। हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें।” साथ ही उन्होंने ध्यान (मेडिटेशन) के महत्व को भी विस्तार से समझाया और व्यापार में मानसिक शांति व संतुलन बनाए रखने के सुझाव दिए।

उन्होंने यह भी कहा कि, “जो कुछ हमारे पास है, उसका आदर करें, और जो नहीं है, उसके लिए चिंता न करें।” इस सन्देश ने उपस्थित जनसमूह को गहराई से प्रभावित किया।

इस आयोजन में मार्केट के निदेशकगण एवं व्यापारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। फोस्टा के सचिव ने सभी आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत किया और ब्रह्मकुमारीज संस्था द्वारा किए गए इस आध्यात्मिक पहल के लिए आभार प्रकट किया।