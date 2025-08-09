सूरत में भव्य तिरंगा यात्रा की तैयारी, 50,000 से ज्यादा लोग होंगे शामिल

सूरत। स्वतंत्रता दिवस 2025 के भव्य आयोजन के तहत, सूरत नगर निगम ने रविवार 10 अगस्त 2025 को शाम 6 बजे एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। यह यात्रा सूरत-डुमस रोड स्थित वाई जंक्शन से शुरू होकर लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम तक 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस ऐतिहासिक यात्रा में 50,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।

इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, और अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। अठवालाइंस पुलिस भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत और नगर आयुक्त शालिनी अग्रवाल ने इस यात्रा की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह एक सरकारी कार्यक्रम से बढ़कर, एक उत्सव होगा, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल होंगे।

यात्रा में 20 अलग-अलग बैंड, प्रतिभाशाली कलाकार और झाँकियाँ शामिल होंगी, जो देशभक्ति गीतों और रंगारंग प्रस्तुतियों से माहौल को और भी खास बनाएंगी। रास्ते में लगभग 12 मंच बनाए जाएंगे, जहाँ विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झलकियाँ देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ा आकर्षण नगर निगम के मार्शल होंगे, जो डेढ़ किलोमीटर लंबा तिरंगा लेकर चलेंगे, जो एक नया कीर्तिमान होगा।

सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें आठ पुलिस प्लाटून, सीआईएसएफ के जवान, और 100 ई-बाइक शामिल हैं। प्रतिभागियों के लिए चिकित्सा दल, पानी और पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है।

कुल 3.50 लाख तिरंगे की व्यवस्था की गई है, जिनमें से एक लाख तिरंगे यात्रा के दौरान बांटे जाएंगे। प्रशासन ने सभी नागरिकों से इस भव्य आयोजन में शामिल होकर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने की अपील की है।