सूरत : गणेशोत्सव पंडालों को मिलेगा सम्मान

सूरत। शहर के गणेश पंडाल इस बार आकर्षक सजावट, सामाजिक संदेशों पर आधारित थीम और भव्य मूर्तियों के साथ गणेशोत्सव की तैयारियों में जुटे हैं। खास बात यह है कि इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ गणेश पंडालों को पुरस्कृत करने की योजना बनाई गई है।

सूरत नगर निगम, पुलिस विभाग और जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य विभागों की एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति पंडालों का दौरा कर निर्धारित मानदंडों के आधार पर विजेताओं का चयन करेगी।

अधिक जानकारी देते हुए, नगर आयुक्त शालिनी अग्रवाल ने कहा कि इस वर्ष गुजरात राज्य के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में गणेश पंडालों को पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। जिसके लिए 5 मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

जिसमें प्रथम इको फ्रेंडली मूर्ति, 2) क्या पंडाल में कोई सामाजिक संदेश दिया गया है?, 3) स्वदेशी अपनाओ (जिसमें सजावट में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया जाए। 4) ऑपरेशन सिंदूर का संदेश और 5) मंडप की सजावट और सौंदर्यीकरण, इन 5 मानदंडों के आधार पर 3 मुख्य विजेताओं और 5 प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाएंगे।

प्रथम विजेता को 5 लाख रुपये, दूसरे को 3 लाख रुपये, तीसरे को 1.5 लाख रुपये और अन्य 5 विजेताओं को 1-1 लाख रुपये मिलेंगे।