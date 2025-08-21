लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : जन्माष्टमी के बाद अब गणेशोत्सव की धूम, शहर गणेशमय बनने को तैयार

80 हज़ार से अधिक प्रतिमाओं की स्थापना, मंडपों में थीम और सजावट का दौर शुरू

सूरत। जन्माष्टमी के भव्य आयोजन के बाद अब सूरतवासी गणेशोत्सव की तैयारियों में जुट गए हैं। श्रावण मास के साथ शुरू हुए धार्मिक आयोजनों की श्रृंखला में गणेशोत्सव की रंगत और बढ़ गई है। इस बार भी बप्पा के स्वागत में सूरत में धूमधाम से आगमन शोभायात्राएँ निकाली जा रही हैं।

बारिश के बावजूद गणेश आयोजकों का उत्साह बरकरार है और शहरभर में मंडप निर्माण व सजावट का काम तेज़ी से जारी है। मुंबई की तरह सूरत में भी गणेशोत्सव की भव्यता साल-दर-साल बढ़ रही है। अनुमान है कि इस बार शहर में करीब 80 हज़ार छोटी-बड़ी गणेश प्रतिमाएँ स्थापित की जाएँगी, जिससे कारीगरों व सजावट कारोबारियों की आजीविका भी बढ़ी है।

गणेश मंडपों में थीम आधारित सजावट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन-कीर्तन और समाजसेवा गतिविधियों की भी योजनाएँ बनाई जा रही हैं। हज़ारों आवासीय सोसायटियाँ और कई बड़े समूह बप्पा की स्थापना के लिए पंडाल तैयार कर रहे हैं।

सजावट और लाइटिंग बाज़ार में इन दिनों खास रौनक है। तैयारियों को देखकर साफ है कि आने वाले दिनों में पूरा सूरत गणेशमय हो जाएगा।

