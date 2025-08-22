लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत में “राष्ट्र सर्वोपरि” का भव्य आयोजन 24 को

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन युवाओं में जगाएँगे राष्ट्रीय चेतना

सूरत शहर राष्ट्रप्रेम, संस्कृति और जनजागरण का साक्षी बनने जा रहा है। परवत पाटिया स्थित माहेश्वरी सेवा सदन में 24 अगस्त को “राष्ट्र सर्वोपरि” शीर्षक से भव्य आयोजन होगा। यह कार्यक्रम साकेत समूह के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है।

इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एवं राम मंदिर और ज्ञानवापी जैसे मामलों में याचिकाकर्ता रह चुके विष्णु शंकर जैन मुख्य वक्ता के रूप में विशेष संबोधन देंगे। उनका उद्बोधन युवाओं को राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक मूल्यों की दिशा में प्रेरित करेगा।

कार्यक्रम की जानकारी देते हुए साकेत समूह के सांवर प्रसाद बुधिया ने बताया कि कार्यक्रम सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगा। समूह का संदेश है “राष्ट्रहित ही सर्वोच्च है, यही हमारा कर्तव्य और ध्येय है।” इस अवसर पर रतन लाल दारुका, रणछोड़ डोलिया, शांति वघासिया, सुशील पोद्दार, राम अवतार पारीक सहित ग्रुप के अन्य लोग मौजूद रहे। 

समाजसेवी विक्रम शेखावत ने कहा कि आज राष्ट्र के सामने बाहरी चुनौतियों का सामना हमारी सेना कर रही है, लेकिन आंतरिक मजबूती के लिए समाज में एकता और जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इसी भावना के तहत सूरत के विविध धार्मिक, शैक्षणिक और स्वयंसेवी संगठनों ने जिला कलेक्टर को सामूहिक रूप से 1081 ज्ञापन सौंपे हैं।

साकेत समूह ने नागरिकों, समाजसेवियों, संस्थाओं और युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस राष्ट्र-जागरण अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया है। आयोजन के बाद इस श्रृंखला का विस्तार गुजरात के अन्य जिलों और आगे चलकर देशभर के शहरों में किया जाएगा।

