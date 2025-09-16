सूरत : वनवासी समाज के उत्थान की दिशा में बड़ा कदम, छह धर्म रथों का लोकार्पण

शिक्षा, संस्कार और संस्कृति के माध्यम से देश के अति पिछड़े एवं वनवासी क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास को समर्पित एकल श्रीहरि वनवासी विकास ट्रस्ट सूरत चैप्टर द्वारा रविवार को छह धर्म रथों का एक साथ भव्य लोकार्पण किया गया। यह समारोह सिटी लाइट स्थित महाराजा अग्रसेन पैलेस के श्याम कुंज हॉल में आयोजित हुआ।

आयोजन की शुरुआत दीप प्रज्वलन और एकल श्रीहरि की गतिविधियों पर आधारित पीपीटी प्रस्तुति से हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष सीए महेश मित्तल ने संस्था के कार्यों का परिचय देते हुए बताया कि श्रीहरि मंदिर रथ शिक्षा, संस्कार और संस्कृति के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मंजू मित्तल ने रथ की कार्यप्रणाली और उद्देश्य पर प्रकाश डाला, जबकि मंच का संचालन अंकुर बीजाका ने किया।

दानदाता परिवार बालकिशन पोद्दार, राजेश पोद्दार, संजय पोद्दार एवं उनके परिजनों ने धर्म रथों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राजेश पोद्दार ने कहा, “यह समाज के प्रति हमारा छोटा सा उत्तरदायित्व है। छह धर्म रथ समर्पित कर हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे पूज्य पिताजी श्री बालकिशन पोद्दार प्रारंभ से ही एकल अभियान से जुड़े रहे हैं और वनवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर समर्पित रहे हैं।”फिलहाल देशभर में 109 श्रीहरि मंदिर रथ संचालित हो रहे हैं, जो वनवासी क्षेत्रों में धर्म और संस्कृति के साथ बच्चों व युवाओं को संस्कार प्रदान कर रहे हैं।

कार्यक्रम में सूरत के सांसद मुकेश दलाल और विधायक संदीप देसाई ने हरी झंडी दिखाकर इन छह धर्म रथों को राष्ट्र सेवा के लिए रवाना किया। इस मौके पर प्रमोद चौधरी, कैलाश हाकिम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्वनाथ सिंघानिया, रतनलाल दारुका, सूरत चैप्टर अध्यक्ष रमेश अग्रवाल (विनायक), वनबंधु परिषद एवं ग्रामोत्थान आयामों के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।