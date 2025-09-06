सूरत : श्याम राठी राजस्थान फाउंडेशन सूरत चैप्टर के अध्यक्ष नियुक्त

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान फाउंडेशन की कमिश्नर डॉ. मनीषा अरोड़ा ने श्याम राठी को राजस्थान फाउंडेशन सूरत चैप्टर का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

सूरत जिला माहेश्वरी सभा के मीडिया प्रभारी सुनील माहेश्वरी और महेश पुंगलिया ने बताया कि श्याम राठी सूरत शहर में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं और वे देशभक्ति, गोसेवा, जल संरक्षण तथा सामाजिक-धार्मिक कार्यों में सदैव अग्रणी रहे हैं।

पिछले 30 वर्षों से वे शिक्षा, स्वास्थ्य और गोसेवा के क्षेत्र में तन-मन-धन से सेवा कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में वे राजस्थान युवा संघ जैसी सूरत की सबसे बड़ी राजस्थानी संस्था में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे राजस्थान युवा संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कई धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के ट्रस्टी हैं।

उनके सेवाभावी कार्यों और समर्पण को देखते हुए ही राजस्थान सरकार ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। इस नियुक्ति पर राजस्थान भाजपा प्रवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक कुमार लाखोटिया और सह संयोजक कमल पुंगलिया ने प्रसन्नता व्यक्त की।