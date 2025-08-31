श्री रामदेव सेवा संघ बॉम्बे मार्केट सूरत की उन्नीसवीं शोभायात्रा गाजा-बाजे के साथ संपन्न

सूरत श्री रामदेव सेवा संघ, बॉम्बे मार्केट (SRS) द्वारा आयोजित उन्नीसवीं शोभायात्रा आज सुबह बड़े हर्षोल्लास और गाजा-बाजों के साथ सम्पन्न हुई। यात्रा का शुभारंभ बॉम्बे मार्केट प्रांगण से दीप प्रज्वलन और आरती के साथ किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में करंज विधायक प्रवीणभाई घोघारी, राजस्थान युवा संघ अध्यक्ष विक्रम सिंह शेखावत, नगर सेवक दिनेश सिंह राजपुरोहित, विश्व हिंदू परिषद से विक्रम सिंह भाटी और घनश्याम सेवक, बॉम्बे मार्केट एसोसिएशन की अध्यक्ष सहित समिति के अन्य गण्यमान्य लोग तथा अनेक सामाजिक व धार्मिक मंडल संस्थाएँ मौजूद रहीं।

संघ के अध्यक्ष धीरज सिंह राजपुरोहित ने बताया कि श्री रामदेव सेवा संघ बॉम्बे मार्केट निरंतर मानव सेवा और गौ सेवा के कार्यों में अग्रसर है। हजारों श्रद्धालुओं ने यात्रा के दौरान दर्शन किए और प्रसादी प्राप्त कर अलखधाम मंदिर तक पहुँचे।

रात्रि में राजस्थान से पधारे कलाकारों ने भजन संध्या प्रस्तुत की। इस अवसर पर हवन, भजन-कीर्तन और आरती का भव्य आयोजन हुआ। साथ ही ध्वजा अर्पण कर भक्तों ने अपनी श्रद्धा प्रकट की।