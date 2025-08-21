सूरत :  निःशुल्क कैंसर जांच शिविर 24 अगस्त को 

मारवाड़ी युवा मंच सूरत एवं रोटरी क्लब ऑफ सूरत तापी के संयुक्त तत्वावधान में रविवार, 24 अगस्त 2025 को निःशुल्क कैंसर जांच शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर सुबह 9 बजे से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर स्थित हॉल में शुरू होगा, जिसमें 200 से 300 लोगों की जांच की जाएगी।

मंच के अजय अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मारवाड़ी युवा मंच द्वारा यह सामाजिक पहल हर वर्ष की जाती है। इस बार रोटरी क्लब के सहयोग से कैंप का आयोजन हो रहा है। शिविर का उद्देश्य सूरत को कैंसर से मुक्त करना और नागरिकों में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना है।

शिविर में मुख्य विशेषज्ञ के रूप में कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ. निकुंज विठलानी और उनकी टीम उपस्थित रहेगी। इसके साथ ही रोटरी क्लब की कैंसर चेकअप वैन भी सुबह 9 बजे से कैंप स्थल पर उपलब्ध रहेगी। आयोजकों ने बताया कि इस निःशुल्क जांच शिविर का लाभ लेने के लिए पूर्व पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा मौखिक कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा (सर्विक्स) जांच, पैप स्मीयर, मैमोग्राफी (45 वर्ष से अधिक महिलाओं के लिए) और पुरुषों के लिए प्रोस्टेट कैंसर जांच की जाएगी। संदिग्ध मामलों को आगे की चिकित्सा सहायता हेतु उचित मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। प्रतिभागियों को जांच की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।