सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने 56 शिक्षकों को 'उत्कृष्ट गुरुवर्या पुरस्कार' से सम्मानित किया

सूरत। शिक्षक दिवस के अवसर पर, दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 5 सितंबर 2025 को सूरत के 56 शिक्षकों को 'उत्कृष्ट गुरुवर्या पुरस्कार' से सम्मानित किया। यह समारोह सरसाणा स्थित चैंबर के सेमिनार हॉल में आयोजित किया गया।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि शिक्षकों को सम्मानित करना गर्व की बात है, क्योंकि वे ही सच्चे राष्ट्र निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज और देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और एक छात्र के जीवन में गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसी भावना को व्यक्त करने के लिए चैंबर हर साल यह पुरस्कार समारोह आयोजित करता है।

पुरस्कार समारोह में निर्णायक मंडल के सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त किया गया, जिन्होंने निष्पक्षता के साथ योग्य शिक्षकों का चयन किया। निर्णायक मंडल में रूपिन पचीगर, महेश पमनानी, नंदिनीबेन शाह, रंजनबेन पटेल, डॉ. रीताबेन फुलवाला, प्रहर्ष मेहता और अमीबेन नायक शामिल थे।

इस अवसर पर चैंबर के उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला, मानद कोषाध्यक्ष सीए मितेश मोदी और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस सम्मान समारोह को चार चरणों में आयोजित किया गया, जिसका संचालन स्नेहबेन जरीवाला, वनिताबेन रावत, वंदनाबेन शाह और प्लावनमी दवे ने किया।