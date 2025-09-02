सूरत : ओर्चिड एलीट अपार्टमेंट में बाल गणेश महोत्सव का आयोजन

सूरत। सूरत के गर्वपथ फायर स्टेशन के पास स्थित ओर्चिड एलीट अपार्टमेंट में इस साल भी बाल गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया। यह लगातार सातवाँ वर्ष है जब 92 फ्लैटों वाली इस सोसाइटी में गणेश चतुर्थी का त्योहार सभी समुदायों के लोग एक साथ मिलकर मना रहे हैं।

सोसायटी के आयोजकों ने बताया कि यह महोत्सव बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी के लिए खास है। सुबह और शाम गणपति बप्पा की आरती की जाती है, जिसमें सभी फ्लैटधारक बड़ी श्रद्धा के साथ शामिल होते हैं।

दस दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान हर दिन अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें म्यूजिकल चेयर, पारंपरिक खेल, अंताक्षरी, टैलेंट शो और पेंटिंग प्रतियोगिताएँ शामिल थीं। इसके अलावा, महिलाओं और लड़कियों ने गणपति बप्पा के भजनों पर नृत्य भी प्रस्तुत किया।

महोत्सव का समापन महाआरती, छप्पन भोग और गरबा जैसे कार्यक्रमों के साथ किया गया। आयोजकों ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि सभी फ्लैटधारकों ने एक परिवार की तरह इस उत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लिया।