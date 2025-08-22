सूरत : सहारा दरवाजा से सारोली तक ट्रैफिक व्यवस्था सुधार को लेकर बैठक

सूरत। सहारा दरवाजा रेलवे गरनाला से लेकर सारोली तक ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के मुद्दे पर शुक्रवार शाम को वराछा ज़ोन कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मेट्रो अधिकारियों, पुलिस विभाग, सूरत महानगर पालिका (एसएमसी) ज़ोन अधिकारियों, फोस्टा पदाधिकारियों और स्थानीय व्यापारियों ने भाग लिया।

बैठक में सभी पक्षों ने खुलकर चर्चा की और ट्रैफिक जाम, पार्किंग व्यवस्था, सड़क चौड़ीकरण तथा मेट्रो कार्यों के दौरान वैकल्पिक यातायात मार्ग जैसे मुद्दों पर सुझाव रखे।

सहारा दरवाजा से लेकर सारोली तक ट्राफिक की समस्या, सडक पर गड्ढो की समस्या, सडक के किनारे अवैध अतिक्रमण की समस्या के जल्द निराकरण तथा मुख्य सडक पर मेट्रो के निर्माणकार्य के दौरान दो तीन जगह पर कट लगाने का आश्वासन मिला है। सहारा दरवाजा गरनाले के पास एक लेन बंद है उसे जल्द से जल्द चालु कराने के लिए रेलवे विभाग से संपर्क किया जा रहा है।

इस अवसर पर सूरत नगर निगम के स्लम कमिटी के अध्यक्ष विजयभाई चौमाल, कॉरपोरेटर दिनेशभाई राजपुरोहित, फोस्टा अध्यक्ष कैलाश हाकिम सहित कई व्यापारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे।