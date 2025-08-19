लोकतेज WhatsApp channel
सूरत : एडवोकेट प्रीति जोशी डीआरबी कॉलेज की एंटी-रैगिंग कमेटी में नियुक्त

32 वर्षों का कानूनी अनुभव, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सक्रिय योगदान

सूरत। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रीति बेन जोशी को डीआरबी कॉलेज की एंटी-रैगिंग कमेटी में समिति सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रीति जोशी पिछले 32 वर्षों से सूरत, गुजरात उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में सक्रिय वकालत कर रही हैं।

वे कई सामाजिक संगठनों में भी जुड़ी रही हैं और हाल ही में उन्हें डीजीवीसीएल की यौन उत्पीड़न समिति में भी शामिल किया गया था। प्रीति जोशी ने अब तक अनेक स्कूलों और कॉलेजों में कानूनी सेमिनारों के माध्यम से छात्रों और महिलाओं में कानूनी जागरूकता फैलाने का कार्य किया है।

डीआरबी कॉलेज में उनकी नियुक्ति का उद्देश्य छात्रों को यह समझाना है कि कानून सुरक्षात्मक निर्णय लेने में कैसे सहायक है, साथ ही उन्हें रैगिंग जैसे अपराधों से दूर रखने के लिए कानूनी समझ प्रदान करना।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार देशभर के शैक्षणिक संस्थानों में एंटी-रैगिंग कमेटी और स्कोरबोर्ड अनिवार्य किए गए हैं। इस संदर्भ में प्रीति बेन जोशी का चयन कॉलेज के लिए गौरव की बात माना जा रहा है।

