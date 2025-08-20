सूरत : केंद्रीय विद्यालय संगठन अहमदाबाद संभाग में संकुल स्तरीय राष्ट्रीय एकता पर्व प्रतियोगिता का आयोजन

केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-3 ओएनजीसी सूरत में राष्ट्रीय एकता पर्व 2025 के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं कला उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से भारतीय कला और संस्कृति के संवर्धन तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ओएनजीसी सूरत परिवार की प्रथम महिला श्रीमती तनुजा बलोदी थीं। विशेष अतिथि के रूप में केंद्रीय विद्यालय इच्छानाथ के प्राचार्य श्याम बहादुर यादव एवं केंद्रीय विद्यालय कृभको के प्राचार्य महेंद्र सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती माता की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसे विद्यालय के प्राचार्य राजेश कुमार ने अतिथियों के साथ सम्पन्न किया। इसके बाद अतिथियों का हरित स्वागत किया गया।

कक्षा-9 की छात्रा काव्या शर्मा ने मनमोहक कत्थक नृत्य प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्राचार्य राजेश कुमार ने जानकारी दी कि इस आयोजन में सूरत संकुल के पाँच केंद्रीय विद्यालयों के 180 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिताओं के मूल्यांकन हेतु सूरत शहर के कला, संगीत और साहित्य जगत के 12 विशेषज्ञ निर्णायकों को आमंत्रित किया गया था। कुल 10 प्रतियोगिताएँ दो समूहों में आयोजित हुईं।

ग्रुप-ए (एक भारत श्रेष्ठ भारत) में समूह नृत्य, समूह गीत, राष्ट्रीय कलाकृति/परियोजना प्रदर्शन एवं स्पॉट पेंटिंग तथा ग्रुप-बी (कला उत्सव) में स्वर संगीत, वाद्य संगीत, नृत्य, एकल अभिनय (थिएटर/ड्रामा), दृश्य कला एवं कथा वाचन का समावेश था। कार्यक्रम का संचालन पीजीटी (हिंदी) दिलीप कुमार शर्मा एवं प्राथमिक शिक्षक पार्थ शुक्ला ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम प्रभारी गौरी शंकर (टीजीटी, सामाजिक विज्ञान) ने प्रस्तुत किया।