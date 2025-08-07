सूरत : एसजीसीसीआई प्रतिनिधिमंडल ने संसद का दौरा कर देखी लोकतंत्र की कार्यप्रणाली

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) के 65 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल 5 और 6 अगस्त, 2025 को दो दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचा, जहां उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के केंद्र संसद भवन का अवलोकन किया और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नजदीक से समझा।

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी, उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला, कार्यवाहक मानद मंत्री भावेश टेलर, मानद कोषाध्यक्ष सीए मितेश मोदी, औद्योगिक भ्रमण समिति के अध्यक्ष अरविंद बाबावाला, सह-अध्यक्ष चेतन सेठ और अमित शाह, समूह अध्यक्ष गिरधरगोपाल मुंदड़ा, राजेंद्र लालवाला, भरत वानावाला तथा संजीव गांधी ने किया।

पहले दिन प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा कर देश के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन, उनके संघर्षों और राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को विस्तार से जाना। इसके पश्चात उन्होंने पुराने और नए संसद भवन का अवलोकन किया और संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली को नजदीक से देखा।

इस अवसर पर चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी.आर. पाटिल, सूरत के सांसद मुकेशभाई दलाल और सांसद गोविंदभाई ढोलकिया का आभार जताया, जिनके सहयोग से यह यात्रा संभव हो सकी।

उन्होंने पुराने और नए संसद भवन के अपने दौरे के दौरान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को करीब से देखा। संसद भवन में प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री मनसुखभाई मंडाविया, सांसद मुकेशभाई दलाल और गुजरात विधायक अर्जुनभाई मोढवाडिया से मुलाकात की और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया।

दूसरे दिन प्रतिनिधिमंडल ने नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही देखी, जहां उन्होंने देश के प्रमुख नेताओं और सांसदों को चर्चा करते हुए प्रत्यक्ष रूप से देखा।

संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर, कंगना रनोट, अरुण गोविल, अखिलेश यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, शशि थरूर, सुप्रिया सुले, अश्विनी वैष्णव, ओम बिड़ला, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, जितेंद्र सिंह और अन्य वरिष्ठ सांसदों की कार्यवाही देखी ।