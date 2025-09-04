सूरत : मानदरवाजा फायर स्टेशन होगा टेक्सटाईल मार्केट के पास स्थानांतरित

सूरत। नगर निगम द्वारा मंदरवाजा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पुनर्विकास कार्य को मंज़ूरी देने के बाद अब मौजूदा मंदरवाजा फायर स्टेशन के स्थानांतरण का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

टी.पी. स्कीम क्रमांक 07 (अंजना) के तहत 1312 घरों वाले मानदरवाजा टेनेमेंट के अंतिम प्लॉट क्रमांक 188 पर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर म्युनिसिपल शॉपिंग सेंटर, प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी और फायर स्टेशन का पुनर्विकास अहमदाबाद स्थित शांति कंस्ट्रक्शन (गुज.) प्रा. लि. द्वारा किया जाएगा। चूँकि मौजूदा फायर स्टेशन इस परियोजना में बाधक है, इसलिए इसे स्थानांतरित करना आवश्यक हो गया।

स्थायी समिति के अध्यक्ष राजन पटेल ने कहा कि

शुरुआत में, फायर स्टेशन को फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे पार्किंग स्थल पर स्थानांतरित करने का विचार था। लेकिन विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि यह स्थान दमकल वाहनों की त्वरित आवाजाही के लिए उपयुक्त नहीं है। आग या दुर्घटना की स्थिति में निकास मार्ग न होने से यह व्यवस्था असुरक्षित साबित हो सकती थी।

इसी कारण, नगर निगम की स्थायी समिति ने प्रस्ताव संख्या 1837/2024 (दिनांक 28-11-2024) को रद्द कर दिया, जिसके अंतर्गत सूरत टेक्सटाइल मार्केट के पास पे-एंड-पार्क की भूमि अन्य उपयोग के लिए आवंटित की गई थी। अब इस पूरी जगह को आवश्यक सुविधाओं के साथ अस्थायी आधार पर मानदरवाजा अग्निशमन केंद्र को देने का निर्णय लिया गया है।

इस फैसले से सुनिश्चित होगा कि अग्निशमन एवं दुर्घटना सुरक्षा सेवाएँ निर्बाध रूप से उपलब्ध रहें और नागरिकों को आपात स्थिति में तत्काल सहायता मिल सके।