सूरत : नर्सिंग कॉलेजों में अंगदान अभियान, 478 लोगों ने ली शपथ

सूरत। भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) के 100वें राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर गुजरात नर्सिंग काउंसिल द्वारा राज्य के सभी नर्सिंग कॉलेजों में अंगदान अभियान चलाया गया। इस अवसर पर सूरत स्थित वीनस अस्पताल के नर्सिंग छात्रों, प्राध्यापकों, संकाय सदस्यों, प्रशासनिक कर्मचारियों और नर्सिंग स्टाफ सहित कुल 478 लोगों ने अंगदान की शपथ ली।

यह अभियान गुजरात नर्सिंग काउंसिल और अंगदान चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त प्रयासों से भारतीय चिकित्सा संघ के अध्यक्ष डॉ. अनिल नायक, आईएमए (गुजरात शाखा) के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। शपथ ग्रहण का नेतृत्व गुजरात नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार डॉ. प्रज्ञाबेन डाभी और उपाध्यक्ष इकबाल कड़ीवाला ने किया।

इस अवसर पर उपाध्यक्ष इकबाल कड़ीवाला ने कहा कि “गुजरात अंगदान के क्षेत्र में अनूठी पहचान बना रहा है। अंगदान चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रणेता दिलीप दादा देशमुख के नेतृत्व में राज्य में अंगदान की गतिविधियों में उल्लेखनीय तेजी आई है। विशेषकर सरकारी अस्पतालों में मस्तिष्क मृत्यु के मामलों में अधिकतम अंगदान सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

हमारा उद्देश्य है कि अंगदान अभियान को एक जन आंदोलन बनाया जाए, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिल सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि “प्रत्येक छात्र को कम से कम 100 अन्य लोगों को अंगदान की शपथ दिलाकर समाज में जागरूकता बढ़ानी चाहिए।”

आईएमए के अध्यक्ष डॉ. अनिल नायक के मार्गदर्शन में यह अभियान पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में टी.एंड टी.वी. नर्सिंग संस्थान के प्राचार्य और अन्य संकाय सदस्य भी उपस्थित थे।

गुजरात नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार डॉ. प्रज्ञाबेन डाभी ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ मरीजों और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच सेतु का काम करता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक नर्सिंग छात्र QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन शपथ भी ले सकता है।

अभियान में टी. एंड टी.वी. नर्सिंग संस्थान, वीनस अस्पताल, रामपुरा के छात्रों व स्टाफ ने सक्रिय भागीदारी की। इस अवसर पर टी. एंड टी.वी. संस्थान की प्राचार्य प्रो. किरण डोमडिया ने स्वागत भाषण दिया और सहायक प्रो. चित्रा कंथारिया ने धन्यवाद ज्ञापन किया। साथ ही उप-प्राचार्य जिमी मोगरिया, प्रो. तन्वी भाटिया सहित संकाय व प्रशासनिक कर्मचारी भी उपस्थित रहे।